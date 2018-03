Asscher: D66 spreekt met gespleten tong over Leefbaar

PvdA-leider Lodewijk Asscher heeft woensdag hard uitgehaald naar D66. "In Den Haag zegt Pechtold nooit met Baudet en Eerdmans. En in Rotterdam laat de lijsttrekker Saïd Kasmi de deur open voor Leefbaar Rotterdam. D66 spreekt hier met gespleten tong."

De houding van Kasmi geeft volgens Asscher onduidelijkheid. "Als je in Rotterdam op D66 stemt, heb je geen idee wat je krijgt. Ze geven geen duidelijkheid of je rechts of links beleid krijgt. Dat is naar de kiezers toe niet eerlijk."

Asscher denkt dat D66 na de verkiezingen zo weer met Leefbaar gaat reageren. "Ze kijken gewoon hoe ze op het pluche kunnen blijven. Er wordt straks een toverformule bedacht om toch weer met Leefbaar door te gaan."

Vorige week haalde de Rotterdamse lijsttrekker van de PvdA, Barbara Kathmann ook al uit naar D66. "Een stem op D66 is een stem op Leefbaar", zei Kathmann toen.

Kasmi sluit Leefbaar Rotterdam niet uit als lijsttrekker Eerdmans afstand neemt van uitspraken van Thierry Baudet , de partijleider van Forum voor Democratie. Leefbaar heeft een alliantie gesloten met de partij van Baudet.

Links Verbond

Asscher liet zich ook uit over het uiteenvallen van het Links Verbond afgelopen maandag. "De PvdA moet lokaal bepalen met wie we samenwerken, maar je kunt niet accepteren dat er geen afstand wordt genomen van een antisemitisch bericht", zei hij verwijzend naar de tweet van Nida uit 2014.

Hij bevestigde contact te hebben gehad met de partijleider van GroenLinks, Jesse Klaver. Die partij trok maandagavond de stekker uit het verbond. Asscher hoopt wel dat de PvdA, GroenLinks en de SP in Rotterdam blijven samenwerken.