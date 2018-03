Oud-Spartaan Yuri Rose: 'Ajax is te kloppen'

Sparta krijgt zondag nummer twee Ajax op bezoek. De vorige edities van dit duel leveren voor veel Spartanen mooie herinneringen op. Zo maakte oud-Spartaan Yuri Rose de historische 4-0 overwinning in 2009 van Sparta op Ajax mee. Hij denkt dat de Rotterdammers zondag ook niet kansloos zijn tegen de Amsterdammers.

De overwinning in 2009 betekende veel voor Rose. "Ik kan me het nog goed herinneren. Het was een wedstrijd aan het einde van het seizoen waar wij nog niet helemaal veilig waren", zegt Rose tegenover RTV Rijnmond.

Hoogtepunt

"We hadden onze tactiek iets aangepast en zijn in een 4-4-2 formatie gaan spelen. Vanaf het eerste moment zaten we lekker in de wedstrijd. In de eerste helft liepen we al weg naar een 2-0 voorsprong, en uiteindelijk wonnen we met 4-0. Het is één van de hoogtepunten uit mijn carrière."

De 2-0 kwam van de voet van Rose zelf. "Een heerlijk gevoel. Omdat Ajax wel mijn club is, was het heel speciaal. Helemaal omdat heel veel van mijn vrienden in die tijd hardcore Ajax-fan waren."

Ajax is te kloppen

Rose maakt zondag geen keuze tussen Sparta of Ajax. "Het resultaat maakt me niet uit. Zolang Ajax maar kampioen wordt en Sparta erin blijft."

Maar Ajax is volgens de oud-Spartaan wel te kloppen. "Ajax is zeker te kloppen. Dat heeft het verleden uitgewezen en ook de laatste periode. Maar het zal wel een lastige wedstrijd worden voor Sparta. Ajax is kwalitatief veel beter, al heeft Sparta wel een aantal goede aankopen gedaan deze winter. Het gaat een lastige wedstrijd worden, maar ze zijn zeker niet kansloos."

Beluister hierboven heel het interview met Rose. Hier gaat hij in op zijn toekomst als trainer en laat hij zijn licht verder schijnen over de kansen van Sparta om in de eredivisie te blijven.