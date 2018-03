Fietsavonturier dacht dat hij zou doodvriezen op de poolcirkel

"Ik heb wel wat momentjes gehad dat ik vreesde voor mijn leven", vertelt Rotterdammer Henk van Dillen. Hij fietste in een maand van Sint Petersburg naar het Noorse Alta en sliep in een tentje, ook bij -25. "Dat waren wel momenten dat ik dacht: waarom ben ik dit gaan doen?"

De Rotterdammer heeft een voorkeur voor avontuurlijke vakanties: in 2015 maakte hij een fietsreis van een jaar naar Singapore en in 2016 trok hij op een skateboard door de Schotse Hooglanden .

"Die spanning zoek ik ook wel op, anders ga ik wel naar een tropisch land om daar op het strand te liggen." De bewondering die mensen hebben voor zijn extreme tochten, doet hem veel goed. "Het maakt mij als persoon zelfverzekerder."

Het artikel gaat verder onder de foto.





Levensgevaarlijk

"In Rusland waren de wegen eigenlijk het gevaarlijkste. Er was maar één weg in de richting waar ik heen moest, een soort van snelweg." Van Dillen probeerde eerst over de parallelwegen te fietsen, maar door de enorme sneeuwval lukte dat niet.

"Ik werd eigenlijk gedwongen om de snelweg op te gaan. In Noorwegen waren de wegen en zelfs de fietspaden gelukkig wel begaanbaar."

Niet alleen de wegen, maar ook de extreme temperaturen maakten het tot een gevaarlijk avontuur. "Ik heb een paar keer in mijn tent en in mijn slaapzak gelegen bij -25 en dat ik dacht: ik word niet warm. Help!"

"Ik ben toen veel gaan bewegen, zodat mijn bloed maar bleef stromen. Ik had er zoveel over gelezen, maar nog werd ik met al die lagen niet warm. Als je in paniek raakt, kom je pas echt in gevaar. Het is de truc om je daar dan overheen te zetten."

Het artikel gaat verder onder de foto.

[instagram:instagram.com/p/BgBV0AdD2WU]



Veel mooie momenten

De combinatie van een mooie omgeving, van de uitdaging en het ontmoeten van veel verschillende mensen, maakt dat Van Dillen al staat te popelen om snel weer te gaan.

"Onderweg zag ik een Fransman die in het noorden van Siberië is gaan fietsen. Dat is nog een idee. Ik zou ook heel graag nog eens in Zuid-Amerika fietsen, Colombia of misschien in Cuba."

De fietstocht was misschien zwaar, maar volgens Van Dillen waren er veel momenten die het de moeite waard maakten. "Het zien van het Noorderlicht was wel echt bijzonder. Dat is zo ontzettend mooi."

[instagram:instagram.com/p/BgJhXwOjbPt]