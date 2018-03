Deel dit artikel:











VIDEO: Vinder eerste kievitsei: 'Ik heb er altijd van gedroomd' André Hornstra vond het eerste kievitsei

In een weiland in de polder Botersloot in de gemeente Giessenlanden is woensdag het eerste kievitsei van 2018 gevonden. Om 18:14 uur werd de vondst gemeld aan LandschappenNL. Na een controle later op de avond bleek dat het ei inderdaad vers is.

Met de vondst van dit kievitsei is het weidevogelseizoen 2018 begonnen. Vrijwilligers trekken vanaf nu tot half juni het land in om samen met boeren nesten te zoeken en te markeren. Door de recente vorst is het weidevogelseizoen later dan in voorgaande jaren. Rapen mag al sinds de jaren zestig niet meer, de nesten worden nu gemarkeerd met stokken zodat de boeren er omheen kunnen werken. De vinder van het eerste ei van 2018 is André Hornstra, vrijwilliger bij de Natuur en Vogelwacht Alblasserwaard. "Ik heb er altijd van gedroomd om ooit de eerste kunnen zijn, maar het is er maar eentje per jaar die dat overkomt dus daar ga je niet vanuit", zegt een enthousiaste Hornstra. Hornstra stond toevallig te kijken bij boeren die weilanden deels onder water zetten in de polder Botersloot bij Noordeloos. Hij was zelf ook verrast door de vondst: "Ik was niet echt aan het zoeken gisteren." De aanstaande vorst is gevaarlijk voor het kievitsei. "Dat wordt nog lastig", zegt Hornstra. In regio Alblasserwaard worden jaarlijks tussen de 1500 en 2000 weidevogelnesten gevonden.