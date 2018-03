Unilever kiest definitief voor Rotterdam

Het hoofdkantoor van het Nederlands-Britse voedings- en wasmiddelenconcern Unilever komt definitief naar Rotterdam. Dat heeft de raad van bestuur van de multinational donderdag bekendgemaakt.

Unilever maakt producten als Axe, Knorr en Dove heeft nu nog twee hoofdkantoren; één in Londen en één in Rotterdam. Het kantoor in Londen gaat nu dicht.

Over de verhuizing wordt al meer dan een jaar gesproken.

Lobby

Volgens NOS-verslaggever Nik Wouters heeft de Nederlandse regering er hard aan gewerkt de keuze ten gunste van Rotterdam te beïnvloeden. "Ze wisten dat de keuze eraan zat te komen."

Onder andere het verlagen van de dividendbelasting zou Unilever hebben geholpen bij het besluit.

Zelfstandig blijven

Brexit is een nadeel voor Unilever Londen, omdat het onbekend is wat de gevolgen daarvan zijn. "Het zijn grote vraagtekens", legt Wouters uit. "Maar dat was niet de reden."

Het belangrijkste punt is dat Unilever zelfstandig wil blijven. Vorig jaar werd plotseling een bod gedaan. Dat heeft Unilever af weten te houden, maar daar is het wel van geschrokken.

In Nederland is Unilever beter tegen dit soort vijandige overnames beschermd, volgens Wouters. Hier hoef je niet alleen rekening te houden met aandeelhouders, maar moet je ook kijken naar de gevolgen voor klanten en werknemers.

Op lange termijn kan het voor meer banen in Nederland zorgen, maar vooralsnog zorgt deze beslissing niet voor veel veranderingen. De meeste medewerkers blijven in Britse fabrieken werken. "Het is vooral een verhuizing op papier", besluit Wouters.