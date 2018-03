Deel dit artikel:











130 miljoen euro voor Rotterdam-zuid Minister Ollongren op basisschool Nelson Mandela

Het kabinet steekt 130 miljoen euro extra in Rotterdam-zuid. Dat geld is bestemd voor armoedebestrijding, het verbeteren van woningen, achterstanden in het onderwijs en om meer mensen aan het werk te helpen.

Het bedrag werd donderdagochtend bekend gemaakt door ministers Carola Schouten en Kajsa Ollongren op basisschool Nelson Mandela in Rotterdam-Zuid. Ze werden daar rondgeleid door burgemeester Aboutaleb en Marco Pastors van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. De gemeente Rotterdam is van plan hetzelfde bedrag bij te leggen, zodat er 260 miljoen euro beschikbaar komt. In het regeerakkoord stond al dat het kabinet in totaal 900 miljoen extra uittrekt voor regionale knelpunten. Om Zuid een impuls te geven, begon de gemeente Rotterdam met andere partijen en het Rijk in 2011 het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Met Rotterdam gaat het beter, maar de achterstandswijken op Zuid lopen nog steeds enorm achter. Gezinnen die zich dat kunnen veroorloven, sturen kun kinderen bijvoorbeeld liever naar een scholen aan de overkant van de Maas. Dat erkent ook minister Ollongren. Volgens haar gebeuren er mooie dingen op Zuid, maar is er nog een weg te gaan.