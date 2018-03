Deel dit artikel:











Grote storing bij Caiway Overzichtskaart Caiwaystoring

Door een storing in het glasvezelnetwerk van Caiway zitten veel abonnees in de regio donderdag sinds even na 6:00 uur zonder internet, telefoon en televisie.

In Maassluis, Schiedam, Rhoon en Barendrecht melden mensen de problemen. Duizenden meldingen zijn inmiddels binnengekomen. Bedrijven en scholen laten via sociale media weten dat ze niet telefonisch bereikbaar zijn. Ook op andere plekken in het land hapert het Caiway-netwerk. De glasvezel-aanbieder heeft de oorzaak van de storing achterhaald. Het kan nog een paar uur duren voor het probleem is verholpen.