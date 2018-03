Deel dit artikel:











Corine loopt drie wedstrijden op één dag

Dertigers lopen. Het is een veelgehoorde kreet onder marathonlopers. Een creatieve manier om een keer 30 kilometer te lopen is door het in wedstrijdvorm te gieten.

Corine deed dat afgelopen zondag in Den Haag. Eerst de 5 kilometer, daarna de 10, om af te sluiten met een halve marathon. Maarrr...helaas, bij de laatste wedstrijd kreeg ze pijn in haar heupen. Lees alle verhalen van het Rijnmond Running Team hier en volg ons op weg naar de Coolsingel ook via de speciale Facebook-pagina !