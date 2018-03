Rotterdamse criminelen minder vaak opnieuw in de fout

Criminelen die in 2012 of 2013 een woninginbraak of overval hebben gepleegd, zijn in de periode daarna bijna niet opnieuw veroordeeld voor een soortgelijke 'High Impact Crime'. Iets minder dan de helft maakte zich wel schuldig aan andere delicten, zoals diefstal, vernieling, geweld of wapenbezit.

In 2012 en 2013 stonden in Rotterdam 1012 daders op de lijst van High Impact Targets. Dat zijn criminelen die zijn veroordeeld voor High Impact Crimes. Er is onderzocht of zij in de periode van 2014 tot en met 2016 opnieuw voor een strafbaar feit zijn veroordeeld.

Volgens de bijbehorende monitor High Impact Targets blijkt dat maar 9% van de criminelen die in 2012 of 2013 zijn veroordeeld voor een High Impact Crime, zich daar in de periode 2014 tot 2016 opnieuw schuldig aan hebben gemaakt. Dat is aanzienlijk beter dan de cijfers van voor 2012, toen was dat 52%.

Verschuiving

Wel verschoof de criminele carrière van deze High Impact Targets. 46% pleegde een vervolgdelict met betrekking tot diefstal, geweld, vernieling, wapens of drugs. Voor 2012 was dat 60%.

Burgemeester Aboutaleb laat dit weten aan de gemeenteraad. In 2012 is de aanpak om herhaling te voorkomen veranderd in een meer persoonlijk gerichte aanpak van daders.

Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in het recidivegedrag van personen die veroordeeld zijn voor een High Impact Crime.