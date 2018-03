Overvaller twee supermarkten op Zuid opgepakt

In Rotterdam-Zuid zijn donderdagochtend twee supermarkten overvallen. Aan het eind van de ochtend heeft de politie een 34-jarige man opgepakt.

Rond 08:10 uur liep een man een winkel aan de Beijerlandselaan binnen. Daar vertelde hij de mensen dat hij een vuurwapen bij zich had.

De man deed een greep in de kassa, waarna hij er vandoor ging. Het is niet duidelijk of, en zo ja, wat hij heeft buitgemaakt.

Even later was het weer raak. Dit keer bij een supermarkt op het Zuidplein. Ook daar beweerde de overvaller dat hij een vuurwapen had.

De politie gaat er vanuit dat beide overvallen door dezelfde verdachte zijn gepleegd. Hij is opgepakt op de Strevelsweg, op basis van signalementen die de politie had.