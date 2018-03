Bedrijf wil geld van overheid voor spoorherstel HSL-lijn

Het bedrijf dat de HSL-Zuid onderhoudt wil dat de overheid mee betaalt aan het herstel van de spoorstaven. De hogesnelheidslijn verbindt Rotterdam met Brussel, Parijs, Londen en de rest van de Europa.

Om wat voor bedragen het gaat, zegt staatssecretaris Van Veldhoven niet in de brief aan de Tweede Kamer.

Volgens Infraspeed was het spoor oorspronkelijk niet bedoeld voor de hogesnelheidslijn en ontstaan er daarom sneller haarscheurtjes. Die haarscheurtjes in spoorstaven komen vaker voor en vormen geen direct risico voor het veilig rijden van treinen. Ze worden hersteld - door ze te slijpen - of worden deels vervangen.

Maar omdat het spoor niet bedoeld was voor hogesnelheidstreinen, verwacht Infraspeed dat de scheurtjes vaker voorkomen, de werkzaamheden zullen toenemen en dat daarmee de kosten voor herstel oplopen. Het bedrijf wil daarom gecompenseerd worden.

Einde Fyra

Voor dit dit materiaal werd gekozen na het wegvallen van de Fyra. De NS en het kabinet wilden zo snel mogelijk de verbinding voor reizigers met Brussel herstellen. Bij gebrek aan een alternatief werd gekozen voor dit materieel voor de internationale trein.

Om te kijken of de scheurtjes inderdaad ontstaan door het spoor materiaal en niet door de reparaties of de gebruikte staven door Infraspeed, laat het kabinet onafhankelijk onderzoek doen naar de schade.

Het kabinet verwacht voor de zomer de resultaten te hebben.