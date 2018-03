Oplichter 'verhuurt' leegstaand huis in Ridderkerk

"Ik voel me vernederd, ja, gewoon opgelicht, niet normaal", zegt Choumisha Bibi. Ze dacht een leuke woning voor haar zus te hebben gevonden via Marktplaats, maar het was allesbehalve leuk.

"We hadden een afspraak met de eigenaresse van een huis aan de Talmastraat in Ridderkerk. Ik tekende een contract en kreeg de sleutels", vertelt gedupeerde Anissa Bibi. "Ze wilde een maand huur en een maand borg. Contant. In totaal heb ik € 1.380,- betaald."

Niet de enige

Maar dan horen de zussen helemaal niks meer van mevrouw B. Dankzij een nichtje komen ze erachter dat mevrouw B. niet de eigenaresse is van het huis in Ridderkerk. Dat is leegstandbeheerder Villex.

De zussen gaan nog eens bij het huis kijken. Choumisha: "We hadden de sleutels, maar er waren allemaal mannen in het huis dus we durfden er niet in. Je weet nooit hoe zoiets afloopt met een oplichter."

Anissa Bibi blijkt niet de enige te zijn die is opgelicht door mevrouw B. Buurtbewoners, die niet met naam genoemd willen worden, merkten al rare dingen in de straat.

Meerdere mensen hebben bij het huis gestaan, al dan niet met hun huisraad, in de veronderstelling dat zij het huis hadden gehuurd.

Drie keer aangifte

Anissa Bibi heeft inmiddels aangifte gedaan en heeft een advocaat in de arm genomen. "Het gaat mij niet alleen om het geld, maar ik wil ook dat mensen gewaarschuwd zijn voor dit soort dingen."

In totaal zijn er drie aangiftes gedaan tegen mevrouw B. Ze is vorige week aangehouden voor een ander feit. De politie sluit niet uit dat ze ook nog zal worden aanhouden voor de oplichting.

In het huis in Ridderkerk zit een nieuwe huurder. Anissa zoekt nog altijd een woning. "Maar die ga ik niet meer via Marktplaats zoeken", lacht ze. "Liever via Woonnet of een betrouwbare particulier."