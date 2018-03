Bureau Rijnmond: camerabeelden bij poging doodslag Rotterdam

Het opsporingsprogramma van de regio Rijnmond besteedt donderdag onder andere aandacht aan een steekpartij in Rotterdam-Delfshaven en een oplichtingszaak waarbij zes ton is buitgemaakt. Ook is er aandacht voor de aanpak van de grote hoeveelheid overvallen op pizzabezorgers.

Poging doodslag

In november vorig jaar werd een man voor een café in Rotterdam-Delfshaven neergestoken door meerdere personen. De 33-jarige Barendrechter raakte zwaargewond . Even daarvoor had hij in het café een woordenwisseling gehad met een van hen. Buiten op de stoep volgde eerst een opstootje en daarna de steekpartij.

Er zijn in deze zaak eerder enkele mannen aangehouden voor de steekpartij. Donderdagavond worden er beelden vertoond van twee andere mannen die mogelijk betrokken zijn bij de steekpartij.

Zes ton

Een man gaf bij een bank aan zijn pinpas kwijt te zijn. Hij legitimeerde zich met een gestolen rijbewijs en wist via allerlei omwegen bijna zes ton te bemachtigen. Van de verdachte worden donderdagavond beelden getoond.

Babbeltruc en gestolen passen

Er is ook aandacht voor een 78-jarige man die door een babbeltruc zijn bankpas kwijtraakte waarmee later duizend euro werd gepind. Ook van die daders zijn beelden gemaakt.

Een 59-jarige man uit Gorinchem werd op een terras in januari bestolen van zijn bankpas. Korte tijd later werd daarmee gepind in een warenhuis en bij een parfumerie. Van de dief zijn beelden gemaakt toen hij de aankopen deed.

Ook is er donderdag aandacht voor de toegenomen overvallen in Rotterdam-Zuid, daar zijn alleen al dit jaar 26 overvallen gepleegd waarvan de helft op maaltijdbezorgers. De politie heeft een plan aangekondigd om de overvallen te voorkomen.