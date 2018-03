Deel dit artikel:











Derde overval vandaag: fietsenwinkel in Rotterdam-Noord Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

Aan de Bergselaan in Rotterdam-Noord is donderdagmorgen een fietsenwinkel overvallen. Het is de derde overval op deze donderdagochtend.

Rond 11:00 uur liepen twee mannen de fietszaak binnen en duwden de eigenaar van de winkel omver. Of ze ook iets hebben meegenomen is niet duidelijk. Het is de derde overval in Rotterdam op deze donderdag: eerder werden twee supermarkten overvallen aan de Beijerlandselaan en op het Zuidplein in Rotterdam-Zuid. Daarvoor heeft de politie inmiddels een verdachte opgepakt. De man zou verantwoordelijk zijn voor beide overvallen.