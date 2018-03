Zeven nieuwe tips na oproep over Orlando Boldewijn

Over de dood van tiener Orlando Boldewijn zijn zeven tips binnengekomen na de uitzending van het programma Opsporing Verzocht. Dat meldt de Rotterdamse politie donderdagmiddag.

Na de getuigenoproep in de uitzending kwamen eerder al twee tips binnen . Daar zijn er nu vijf bij gekomen.

De politie zegt de binnengekomen tips te gaan uitzoeken, maar wil "in het belang van het onderzoek" nog steeds geen informatie geven over hoe Orlando om het leven is gekomen.



In het programma werd dinsdag vooral een beroep gedaan op Poolse vissers, die op de avond dat de 17-jarige Rotterdammer verdween aan het vissen waren aan het Böttgerwater in de Haagse wijk Ypenburg. Daar werd Orlando later dood teruggevonden.

Orlando Boldewijn

Orlando had op zondag 18 februari een date in Den Haag. Na afloop werd hij door zijn date afgezet in de nieuwbouwwijk Ypenburg.

Het was de bedoeling dat hij van daaruit met het openbaar vervoer terug zou gaan naar Rotterdam. Maar daar kwam hij nooit aan. Een dag later deed Orlando's moeder aangifte van de vermissing.