Excelsior moet tegen ADO puzzelen in de aanvalslinie

Excelsior mist in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag de aanvallers Mike van Duinen (schorsing), Stanley Elbers en Zakaria El Azzouzi (blessures). Trainer Mitchell van der Gaag moet dus weer puzzelen in zijn aanvalslinie.

"Het is niet voor het eerst dit seizoen en spelers op andere posities hebben het al eerder naar behoren ingevuld. Het is een kwaliteit van mijn spelers," kijkt Van der Gaag toch met vertrouwen naar de ontmoeting.

Als Excelsior wint van ADO Den Haag komen de play-offs om een ticket voor de voorronde van de Europa League nog dichterbij voor de Kralingers. "We willen historie schrijven, maar we moeten er nu niet de druk op leggen dat we dit moéten behalen," zegt Van der Gaag daarover.

