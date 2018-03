FC Dordrecht mist drietal tegen Den Bosch

Periodekampioen FC Dordrecht mist in de uitwedstrijd tegen FC Den Bosch Jafar Arias, Mawouna Amevor en Tom Rosenthal door blessures. Vermoedelijk start een ongewijzigd elftal in Brabant aan de wedstrijd.

Maandagavond pakte FC Dordrecht met een 1-0 zege op RKC Waalwijk de derde periodetitel. Nu het team van Gérard de Nooijer zeker is van deelname aan de play-offs, proberen zij nu bij de bovenste 6 te komen. In dat geval stroomt FC Dordrecht pas in de tweede ronde van de play-offs in.

De heenwedstrijd werd met 0-3 verloren tegen FC Den Bosch en dus zullen er revanchegevoelens leven aan De Krommedijk. De wedstrijd in Den Bosch is vrijdag te volgen op Radio Rijnmond, vanwege onze extra uitzending rondom Excelsior - ADO Den Haag