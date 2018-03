Deel dit artikel:











Drukfoutje op Rotterdamse stempassen

Op de stempassen voor de verkiezing van de gebiedscommissies en wijkraden in Rotterdam staat een foutje. Op de achterkant staat per ongeluk het woord 'gemeenteraadsverkiezing'. De drukfout staat in de uitleg over volmachten.

Op de stempas staat nu dat iemand namens maximaal twee mensen per volmacht mag stemmen. Maar dat geldt niet alleen voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar voor alle verkiezingen en dus ook voor de gebiedscommissie. In een brief aan de verkiezingscommissie laat burgemeester Aboutaleb weten dat de fout een volmacht niet ongeldig maakt. Een woordvoerder verwacht ook weinig problemen, maar zegt dat het rechtzetten wel nodig is. De drukfout kan verwarrend zijn voor kiezers en vragen oproepen over de toegestane hoeveelheid volmachten. De stembureaus worden daarom ingelicht en de gemeente gaat Rotterdammers via sociale media en de stadskrant informeren.