Massop: 'Fijn om direct weer in de basis te staan'

Milan Massop: 'We willen het thuispubliek laten zien wat we kunnen'

Milan Massop speelde vorige week tegen VVV-Venlo weer zijn eerste wedstrijd in het eerste van Excelsior. De verdediger lag er zes weken uit met een knieblessure. Massop was blij dat hij weer op het veld stond. "Het was fijn dat de trainer mij direct weer in de basis zette, ondanks dat het team goed draaide."

Massop, die voorspoedig herstelde van zijn blessure, kijkt uit naar de wedstrijd tegen ADO. "In thuiswedstrijden gaat het helaas nog niet zoals we willen, maar morgen hebben we weer een nieuwe kans om dat te draaien. We willen het publiek thuis laten zien wat we ook in uitwedstrijden laten zien. Wij gaan gewoon voor de overwinning."

De verdediger is in bezit van een aflopend contract, maar is naar eigen zeggen nog niet echt bezig met volgend seizoen. "Je hoort links en rechts wel wat dingetjes, alleen uiteindelijk moet Excelsior komen of een andere club. Dat is nu nog niet het geval, we zien het wel."

De wedstrijd Excelsior-ADO Den Haag wordt live uitgezonden op RTV Rijnmond. Het duel begint om 20.00 uur en is vanaf 19.00 uur te volgen via Radio Rijnmond.