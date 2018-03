Amsterdamse toren wordt 'Cruijff Tower' na stunt met Feyenoordvlag

De ontwikkelaar van de Amsterdamse Amstel Tower wil de toren nu vernoemen naar Johan Cruijff. De aanleiding is de commotie die ontstond nadat Rotterdamse bouwvakkers een Feyenoordvlag ophingen op de hoogste verdieping van de toren in aanbouw.

"Omdenken, dachten wij: sport verbroedert! Cruijff is immers oud-speler van zowel Ajax als Feyenoord en geboren in het naastgelegen Betondorp", zegt Niek Roet van Provast. Hij kon de grap van de Rotterdammers wel waarderen.

Dat gold niet voor iedereen: een dag na de actie zijn twintig mensen een bouwkeet binnengedrongen om verhaal te halen bij de ontwikkelaars. De Rotterdammers waren als voorzorgsmaatregel al van het project gehaald .

Of de toren echt omgedoopt wordt tot Cruijff Tower staat nog niet vast. De ontwikkelaar moet eerst nog toestemming krijgen van de familie. In juni wordt de toren officieel geopend. 'Tot die tijd is het een mooie bijnaam, toch?"