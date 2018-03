De zilvermeeuw in Chris Natuurlijk van 17 maart

De zilvermeeuw, oevers zonder plastic, de tuin in Het Nieuwe Instituut en boek Onder de vlinderboom in Chris Natuurlijk.

Eerherstel voor de zilvermeeuw

Hij kan oorverdovend krijsen en hij pikt vuilniszakken open. De zilvermeeuw is niet bij iedereen even geliefd. Met zijn boek De zilvermeeuw hoopt Kees Camphuysen de vele vooroordelen over de zilvermeeuw weg te nemen. Langs de singel aan de achterkant van Station Rotterdam Centraal, gaat Chris Natuurlijk met de marien ecoloog op zoek naar de zilvermeeuw, die overigens vaak onterecht zeemeeuw wordt genoemd.

Weg met dat plastic

Rotterdammer Tom Kleyn is op zoek naar vrijwilligers die hem op 24 maart een half uurtje willen helpen met het schoonmaken van de oevers van De Schie. Die liggen nu vol plastic, maar met een beetje hulp wordt het weer een schone Schie, een ideaal waar de Rotterdammer zich al jaren voor inzet en dat vorm krijgt met het ProjectSchoneSchie.

Is there life on Mars?

In het Nieuwe Instituut in Rotterdam krijgt Chris Natuurlijk een rondleiding langs Dissident Gardens , een tentoonstelling over de klassieke strijd tussen natuur en cultuur met de tuin als uitgangspunt. Je ziet bijvoorbeeld hoe je zou kunnen leven op Mars. Of hoe in ons land de voedselproductie zich steeds vaker afspeelt in containers, tuinflatgebouwen en megakassen waar robots of drones het werk van de boer hebben over genomen.

Onder de vlinderboom

Pauline Vijverberg vertelt over Onder de vlinderboom , een historische roman die zich zowel in het heden als in het verleden afspeelt. Het boek schetst een indringend beeld van Zuid-Afrika en het leven ten tijde van de Boerenoorlog rond 1900 en het onderzoekt de invloed van aangrijpende gebeurtenissen op de gezondheid van generaties nakomelingen. In het kader van de Boekenweek is de schrijfster op 18 maart in Rotterdam voor een lezing bij Boekhandel Maximus.





