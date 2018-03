Deel dit artikel:











Playlist Muziek voor Volwassenen 17-03-2018 muziek-voor-volwassenen-03

Album van de Week is "Between Two Shores" van Glen Hansard.

Verder veel muziek geschreven door het duo Dan Penn & Spoone Oldham uitgevoerd door o.a. Etta James, James Carr en Tony Joe White. Documenten: PlaylistDerksen180317