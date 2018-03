Chemours snapt kritiek minister en Tweede Kamer niet

Het Dordtse Chemours snapt niets van de commotie, die woensdag ontstond in de Tweede Kamer over de 'Zwitserse route' waarlangs het bedrijf GenX-stoffen levert aan twintig bedrijven in ons land.

"Het bedrijf levert geen GenX-stoffen aan andere bedrijven. Chemours levert wel producten, waarin die stoffen aanwezig zijn. Wij werken volledig conform wet- en regelgeving en vergunningen", zegt Jeroen Bruning van het bedrijf.

Tijdens een debat in de Kamer werd woensdag duidelijk, dat Chemours aan de Inspectie Leefbaarheid en Transport (ILT) een lijst verstrekt heeft van twintig bedrijven waaraan producten geleverd worden, die GenX-stoffen bevatten.

Kamerleden mochten die lijst vertrouwelijk inzien van minister Cora van Nieuwenhoven van Infrastructuur en Waterstaat, waaronder de ILT valt. Tijdens het debat vroegen Kamerleden zich af of ook gecontroleerd wordt of die bedrijven GenX-stoffen in het milieu lozen.

GenX

GenX-stoffen zijn persistent en breken dus niet of nauwelijks af in het milieu. Chemours gebruikt het in plaats van PFOA, dat in Europa verboden werd. Inmiddels staat ook GenX op een lijst van ' mogelijk zeer zorgwekkende ' stoffen.Kamerleden van GroenLinks, SP en Partij van de Dieren spraken hun verontwaardiging uit, dat Chemours GenX zou verkopen via een u-bocht, om Europese regels te ontlopen. Ook minister Van Nieuwenhuizen sprak van een 'opmerkelijke constructie'.

Commerciële afdeling

"Al onze producten worden verkocht en gefactureerd vanuit Zwitserland", zegt Bruning; "daar zit onze commerciële afdeling en die werkt voor alle landen in Europa, waar wij actief zijn", zegt Bruning van Chemours.

Eventuele onderzoeken ziet het Dordtse bedrijf met vertrouwen tegemoet. "Als de ILT of een andere overheidsinstantie informatie van ons wil, dan werken wij daar gewoon aan mee. Zoals we dat altijd gedaan hebben."