Rotterdam wil honderd duurzame woningen na extreem energiezuinig prototype

De gemeente Rotterdam wil honderd 'Maskeradehuizen' bouwen in Rotterdam-Zuid. Het houten prototype op Heijplaat is zó energiezuinig dat er gekeken wordt naar een concrete locatie voor honderd sociale huur- en koopwoningen. Dat zegt architect Maarten van der Breggen donderdag.

Het prototype werd vier jaar geleden als experiment gebouwd. Een Maskeradehuis bestaat uit twee appartementen die goed geïsoleerd zijn en driedubbel glas hebben.

De bewoners hielden vanaf het begin logboeken bij over hun ervaringen, terwijl technici het energieverbruik bijhielden. "En na vier jaar monitoren blijken beide appartementen nul-op-de-meter-woningen te zijn", zegt geestelijk vader van het project Maarten van den Breggen.

Marco Pastors van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ) en burgemeester Ahmed Aboutaleb waren beiden zo positief dat het project onderdeel is geworden van het Nationaal Programma, het langlopende project dat het zuidelijk deel van de stad een boost moet geven. Dat programma kreeg donderdag 130 miljoen euro extra van de overheid.

Werkgelegenheid

De bouw van de Maskeradehuizen zorgt voor werkgelegenheid en opleidingsplaatsen voor jongeren. "Het prototype is vier jaar geleden in samenwerking met het Zadkine en het Albeda College gebouwd", zegt Van den Breggen.

"Studenten van die scholen hebben de trappen getimmerd en de gevels gemaakt en die samenwerking willen we nu weer."

Inmiddels heeft de gemeente een aantal mogelijke locaties aangewezen in het Motorstraatgebied op Zuid. Van den Breggen gaat die plekken eerst bekijken en onderzoeken en als beide partijen het daarover eens zijn, komt er een plan voor de bouw.

"We hebben er zin in, maar er moet nog veel gebeuren voordat het zover is. We willen dat de huizen straks zijn gemaakt binnen een straal van tien kilometer van de plek waar ze uiteindelijk komen te staan. We willen dus in de buurt een werkplaats inrichten."

Van den Breggen is daarom in gesprek met lokale leveranciers: "Dat is veel beter dan het heen en weer rijden met vrachtwagens."

Ook voor het hout zijn de lijnen zo kort mogelijk gehouden: het hout komt straks uit Scandinavië, wordt gelost in de haven van Rotterdam en vervoerd naar de werkplaatsen.

Werkplaatsen

In de omgeving van de locaties die door de gemeente zijn aangewezen, staan ook een aantal leegstaande panden die geschikt zijn als werkplaats voor de mbo-studenten en de fabrikanten; een belangrijke voorwaarde voor het project.

Dat betekent niet dat de woningen straks op dezelfde plek staan. "Eén groot braakliggend terrein is er niet", zegt de architect. "De huizen worden dus verdeeld op een aantal plekken."

Hoeveel de woningen precies gaan kosten, is nog niet duidelijk. "Dat heeft uiteindelijk te maken met de grondprijs, maar de twee appartementen op Heijplaat zijn zo'n 90 vierkante meter en puur gebaseerd op de woning zelf moet je denken aan ongeveer 100 duizend euro."