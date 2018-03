Deel dit artikel:











Fietser uit Sommelsdijk overleden na aanrijding

Een 36-jarige man is overleden nadat hij woensdagmiddag is aangereden op de Oudelandsedijk in Dirksland. De fietser reed op het fietspad en stak bij het Panksdijkje de weg over. Daar werd hij door de auto geraakt.

De bestuurder van de auto was een 74-jarige vrouw uit Dirksland. Haar wagen schepte de man. Hij raakte zwaar gewond en is donderdag in het ziekenhuis overleden.