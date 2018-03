Deel dit artikel:











Dit jaar al 26 overvallen in Rotterdam Zuid overvallen_rdam_zuid_03_1810 overvallen_rdam_zuid_05_1810 overvallen_rdam_zuid_02_1810

Dit jaar zijn er 26 overvallen geweest in Rotterdam zuid. De helft daarvan was op maaltijdbezorgers. De politie wil de reeks overvallen stoppen en onderneemt actie.De verdachten zijn vaak jonge jongens die de consequenties van hun daden niet overzien. Ze plegen de overvallen vaak impulsief. De buit is vaak niet meer dan de maaltijd zelf. En de straffen zijn aanzienlijk. Bekijk de video: