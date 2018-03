Deel dit artikel:











Man bestolen op terras in Gorinchem diefstal_gorinchem_01_1810 diefstal_gorinchem_03_1810

Een bezoeker van een terras in Gorinchem hangt zijn jas over de stoel. In de jas zit een envelop met daarin geld en een pinpas. Als de man het terras verlaat is de envelop weg. Van twee verdachten zijn beelden. Bekijk de video: