Deel dit artikel:











Groep mannen steekt in op Barendrechter in Rotterdam Delfshaven steekincident_delfshaven_03_1810 steekincident_delfshaven_04_1810 steekincident_delfshaven_01_1810 steekincident_delfshaven_02_1810

Op zaterdag 4 november, rond 00.30 uur wordt voor café Hudson aan de Spanjaardstraat in Rotterdam een man neergestoken door meerdere personen. Hij raakt daarbij zwaargewond. Even tevoren had hij in het café een woordenwisseling gehad met één van hen. Buiten op de stoep volgt eerst een opstootje en daarna een steekpartij.Eerder zijn enkele mannen aangehouden voor de steekpartij. De politie is nog op zoek naar de identiteit van twee mannen, die te zien zijn op camerabeelden. Bekijk de video: