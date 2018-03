Oud-Excelsior speler Robert Braber stopt met voetballen

Robert Braber hangt aan het eind van het seizoen zijn schoenen aan de wilgen. De voormalig Excelsior speler, maakte dit vandaag bekend op social media. De Rotterdamse middenvelder speelt nu nog bij Helmond Sport, waar hij dus zijn spelerscarrière afsluit. "Ik ben erg gelukkig dat ik zo lang mijn droombaan heb mogen beoefenen."

Braber gaat volgend seizoen aan de slag bij RKC Waalwijk, waarvoor hij eerder in zijn loopbaan ook als speler actief was. "Ik heb enorm veel zin in deze nieuwe uitdaging bij RKC Waalwijk en ben heel blij om weer terug te keren bij deze prachtige club."

Braber maakt niet duidelijk welke functie hij zal vervullen bij de Waalwijkers.