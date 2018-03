Schrik zit er goed in bij bewoners Roobrughof en Spaansepoort na nieuwe brand

De bewoners van het Roobrughof en de Spaansepoort in Rotterdam zijn angstig na de zoveelste brand in de wijk. Het was in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw raak. Een brand in een kelderbox zorgde ervoor dat enkele bewoners rond middernacht hun huis uit moesten.

De brand in de kelderbox aan de Spaansepoort die rond middernacht uitbrak was de zoveelste in een reeks brandjes in de wijk . Onder bewoners heerst het vermoeden dat de branden worden aangestoken. Voor toegang tot de kelderbox die woensdagnacht in brand stond is tevens een sleutel nodig.

De angst zit er goed in, meent ook bewoner Ismail Kutuk. ''Er zijn wat bewoners die minder mobiel zijn, kwetsbare bewoners. Zij zijn iets banger omdat ze niet snel weg kunnen. De brandstichting gebeurt vaak 's nachts , dus wat als je diep in slaap bent en niet weg kan?''

Volgens bewoner Rachid, die zijn huis gedurende de nacht een paar uur moest verlaten, is het de twaalfde brand die in drie maanden tijd plaatsvindt in de wijk. ''De vraag is: wie doet dit? Het moet iemand zijn met een moedersleutel die toegang heeft tot de kelderboxen.''

Woningbouwvereniging Havenstede laat in een verklaring weten geschrokken te zijn van de brand. ''We begrijpen goed dat bewoners zich onveilig voelen, politie en brandweer doen onderzoek naar het ontstaan van de branden.''

De woningbouwvereniging zet de komende tijd bewakers in. Zij zullen tussen 20:30 en 08:30 surveilleren in de buurt.