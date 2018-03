Kiezen in Rotterdam: Wat te doen aan armoede?

In de campagnes van de gemeenteraadsverkiezingen is armoede een belangrijk onderwerp. In Rotterdam heeft een groep van 27.000 huishoudens problematische schulden. Zonder professionele hulp kunnen ze niet van de schulden afkomen.

Budgetmaatjes 010 is een organisatie van vrijwilligers die de mensen met schulden helpt.

Alexander Borst van Budgetmaatjes 010: "Een gemiddeld gezin dat zich aanmeldt bij de Schuldhulpverlening heeft een schuld van 50.000 euro. Landelijk is de trend dat die hoogte van de schulden daalt. Van 40.000 omlaag. Bij ons in Rotterdam gaat de hoogte van de schulden juiste omhoog.



Anita uit Rotterdam zit nu al 3 jaar in de armoede en schulden, nadat haar vriend arbeidsongeschikt is geworden en een uitkering kreeg. Anita: "Je rekeningen kan je niet meer normaal betalen, ook al wil je het wel. Mijn ziekenfonds betaal ik niet, omdat ik daarvoor het geld niet heb."

Betalingsregelingen

Via de budgetmaatjes 010 zijn er nu voor Anita allerlei betalingsregelingen. Voor de boodschappen is er per maand nog 60 euro over. Daar moeten Anita, haar man en kind dus van eten en drinken. Vaak lukt het niet om voor iedere dag voldoende eten te hebben. Dan krijgt de zoon het eten van zijn ouders.

Politiek

De politieke partijen die in Rotterdam meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen verschillen in hun aanpak van de armoede en schuldenproblematiek. De ChristenUnie-SGP in Rotterdam vindt bijvoorbeeld dat de huidige hulpverlening sneller op gang moet komen en ook toegankelijker wordt. Voor jongeren wil de partij dat zij via vrijwilligerswerk en professionele hulp de schuld kunnen afbetalen.

Linkse partijen als de SP willen dat het inkomen van de mensen in armoede en schulden omhoog gaat door bijvoorbeeld kwijtscheldingen en bijzondere bijstand. Leefbaar Rotterdam en het CDA Rotterdam willen niet mensen met uitkering veel meer geld gaan geven. Dan zou er geen prikkel meer zijn om een opleiding te starten of baan te zoeken. Het CDA Rotterdam ziet meer in het opzetten van een MBO voor volwassenen om mensen om te scholen.