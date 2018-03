RTV Rijnmond sjeest mee met testtrein Eurostar

In een recordtijd van drie uur van het centrum van Londen naar het centrum van Rotterdam. Vanaf 4 april kan het met de Eurostar. Het bedrijf lanceert dan een nieuwe directe treinverbinding.

Om dat soepel te laten verlopen rijden er nu al testtreinen. De bestuurders, treinmanagers en mensen van de catering kunnen zo oefenen. Verslaggever Sanne Waldekker mocht met zo’n proefrit mee en maakte een uitgebreid videoverslag.

Uurtje extra

Over de heenweg doe je een uur langer, omdat er in Brussel een paspoort- en bagagecheck is. De Britse en Nederlandse overheid moeten een overeenkomst sluiten om die controles bij vertrek in Amsterdam en Rotterdam plaats te laten vinden. Dit lijkt snel te regelen, maar het zal waarschijnlijk pas volgend jaar rond zijn.

Concurrentie

Eurostar denkt met de snelle treinverbinding reizigers te kunnen verleiden de trein te pakken in plaats van het vliegtuig. Jaarlijks reizen nu zo'n 4 miljoen mensen van Londen naar Amsterdam.