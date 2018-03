Deel dit artikel:











Anti-terreuroefening bij tramremise Rotterdam Foto: MediaTV Foto: MediaTV

De Dienst Speciale Interventies (DSI) heeft donderdag een grote anti-terreuroefening gehouden in Rotterdam. Ze hebben onder meer een gijzeling in een tram in scène gezet. De oefening vond plaats op het terrein van de RET-remise op de Edo Bergsmaweg.

De DSI bestaat uit speciale eenheden van de politie en Defensie. Ze houden zich bezig met het bestrijden van grof geweld, zware criminaliteit en terrorisme. De oefening hoort bij het trainingsprogramma van de DSI.