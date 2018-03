Verkiezingsdebat Lansingerland: vliegtuigen, veel of weinig bouwen en verkoop Eneco

Wat moet Lansingerland met de uitbreidingsplannen van Rotterdam The Hague Airport? Heeft de gemeente behoefte aan nog meer nieuwe woningen? En waar wordt de opbrengst van de verkoop van de aandelen in Eneco aan uitgegeven? Negen politieke partijen zijn hier donderdagavond over in debat gegaan op Radio Rijnmond en lokale omroep RTV Lansingerland.

Haat-liefde-verhouding

De uitbreidingsplannen van het Rotterdamse vliegveld zijn niet geliefd in Lansingerland. De overlast is al te groot, vinden veel inwoners én veel politieke partijen.

Toch biedt een vliegveld in de buurt ook voordelen, zo moet toegegeven worden. Lekker snel op vakantie en het trekt ook internationale bedrijven aan.

"We hebben met z'n allen de uitbreidingsplannen voorlopig tegengehouden", zegt D66. "Maar hoe lang is dat nog realistisch? Er zal druk gezet blijven worden en hoe lang houden we deze eensgezindheid vol?"



De lucht is al te zeer vervuild door het huidige vlieg- en autoverkeer, vindt GroenLinks. De komst van de verbindingsweg tussen de A13 en A16 is de partij dan ook een doorn in het oog.

Leefbaar 3B meent dat niet vergeten moet worden dat ook successen behaald zijn rond de A16. "Er worden nieuwe bomen gepland ter compensatie, de snelweg krijgt een verdiepte ligging en er wordt stilasfalt. Binnen de mogelijkheden hebben we het goed gedaan."

Bouwen of bouwstop

Lansingerland groeit en groeit, ook door de komst van Rotterdammers die buiten de stad willen wonen. "We maken de huidige bouwprojecten af en dan stoppen we. We bouwen kleine projecten, maar gaan niet meer doorgroeien", zegt het CDA over de woningbouw in Lansingerland.

De PvdA is het daar niet mee eens. "Er kunnen nog wel 10 tot 15 duizend woningen bij. We hebben daar nog wel ruimte voor in de begroting." Dat is volgens de partij de mogelijkheid om ook te bouwen voor ouderen en jongeren.

Jonge mensen hebben moeite met het vinden van woningen en dus moeite om in hun eigen woonplaats te blijven, zo meent Wij Lansingerland. "Die ontwikkelaars lijken niets anders te kunnen bouwen dan twee-onder-een-kap-woningen."

De VVD waarschuwt echter dat de 'prachtige groene dorpen' wel behouden moeten blijven. "Wat groen is moet groen blijven. We hebben van veel type huizen genoeg."

Waar gaat het Eneco-geld heen?

Twee partijen in Lansingerland hopen dat de verkoop van de aandelen in Eneco alsnog niet doorgaat. De nieuwe coalitie heeft daar nog een stem in. "Eneco heeft nu een duurzame koers en een nieuwe eigenaar kan daar heel anders over denken", zeggen PvdA en GroenLinks.

"Deze partijen hebben zich voor de verkoop nooit bekommerd om de koers van Eneco. Dan heb je gewoon enorm boter op je hoofd", zegt de ChristenUnie.

Zij zijn voor verkoop, maar waarschuwen wel voor het wegvallen van het dividend. "Er komt geld binnen, maar er valt ook geld weg."

De partijen hebben geen van allen grote plannen voor de opbrengst van de aandelen. De schuld verlagen, inzetten op duurzaamheid, verschillende dingen worden genoemd. "Als het geld maar terugkomt bij de bewoners", stelt Partij Neeleman.

Radio Rijnmond kwam de laatste tijd vrijwel dagelijks om 18:00 uur uit een andere gemeente in de regio met het programma KOORTS. Donderdag was het laatste radiodebat in de regio. Presentator Ruud de Boer was met co-presentator Cornel van der Heijde van RTV Lansingerland te gast in Lansingerland.

Zondag is op Radio Rijnmond het Rotterdamse lijsttrekkersdebat te horen tussen 19:00 uur en 21:00 uur. Het allerlaatste radiodebat van deze gemeenteraadsverkiezingen is dinsdagavond met de Dordtse lijsttrekkers.