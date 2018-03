Rotterdam Basketbal onderuit in Leiden

Forward Lease Rotterdam Basketbal heeft donderdagavond niet weten te winnen van ZZ Leiden. De basketballers gingen in Zuid-Holland met 102-74 (53-27) onderuit.

Voor de ploeg van coach Armand Salomon was het duel tegen Leiden weer een test. In januari won Rotterdam nog knap van de ploeg uit Leiden (77-76), één van de grote vier basketbalclubs in Nederland. Het was toen voor het eerst sinds 2009 dat Rotterdam een duel van Leiden won, maar donderdag bleek de huidige nummer vier van de Dutch Basketball League toch weer een maatje te groot.

Rotterdam staat nog altijd vijfde en zal daar voorlopig ook blijven staan. De achterstand op Leiden is opgelopen tot zes punten en de voorsprong op nummer zes Leeuwarden bedraagt twaalf punten.