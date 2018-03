Deel dit artikel:











Auto ramt bushokje in Dordrecht en rijdt weg Foto: Facebook Politie Dordrecht

Een auto is woensdagavond op een bushokje op de Weeskinderendijk in Dordrecht ingereden. De automobilist is er na het ongeluk met zijn gehavende voertuig vandoor gegaan.

De politie zoekt naar het voertuig. De auto is in zeer slechte staat. Een deel van de bumper van de zilvergrijze Renault lag naast het bushokje. ​Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend.