GroenLinks wil opheldering over verwijdering dakloze Rotterdammer uit het stadhuis

De Rotterdamse fractie van GroenLinks heeft het college vragen gesteld over de dakloze Rotterdammer die met geweld het stadhuis is uitgezet. De partij zegt geschrokken te zijn van het verhaal en wil opheldering van het stadsbestuur.

"Wij hechten zeer aan het uitgangspunt dat in Rotterdam niemand op straat hoeft te slapen. Dakloze Rotterdammers moeten kunnen rekenen op steun van de gemeente, in plaats van in de cel gegooid te worden wanneer zij opkomen voor hun rechten", schrijft Fractievoorzitter Judith Bokhove in haar brief aan het college.

Ze wil onder meer weten wat de mening is van het stadsbestuur over de zaak. Ook wil ze weten of het college voortaan alle dak- en thuisloze Rotterdammers toegang gaat geven tot de nachtopvang.

De 62-jarige dakloze Johan is maandag door de bewaking van het Rotterdamse stadhuis op straat gezet. Toen hij niet wilde vertrekken werd de politie ingeschakeld. De man werd eerder ook de toegang geweigerd bij Centraal Onthaal aan de Binnenrotte toen hij zijn verlopen daklozenpas wilde verlengen.

"Nadat ze me bij Centraal Onthaal niet aan een plek in de nachtopvang wilden helpen, ben ik naar het stadhuis gelopen. Ik kon mij herinneren dat de burgemeester ooit heeft gezegd dat er niemand op straat hoeft te slapen", vertelde Johan eerder aan RTV Rijnmond.

Politie

De politie geeft aan dat Johan zich dusdanig verzette dat het voor de agenten onmogelijk was hem zonder geweld te boeien of mee te nemen.

"Toen zelfs pepperspray hem niet overtuigde om mee werken, riepen de agenten via de noodknop hulp in van hun collega’s. Vlak voor zij arriveerden, lukte het eindelijk hem te boeien. Hij werd naar het politiebureau gebracht."

Als Johan niet binnen een jaar opnieuw voor lokaalvredebreuk of gewelddadig verzet tegen een ambtenaar wordt aangehouden, komt de zaak te vervallen.

Johan verblijft inmiddels in een crisisopvang in Capelle aan den IJssel.