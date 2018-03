Deel dit artikel:











Gorilla Nasibu gaat Blijdorp verlaten Foto: Bokito en Nasibu

Gorilla Nasibu verhuist van de Rotterdamse diergaarde Blijdorp naar Nieuw-Zeeland. De gorilla is de pleegzoon van Bokito. Nasibu zal volgend jaar zijn eigen harem met enkele vrouwen gaan leiden in het Orana Wildlife Park in Nieuw-Zeeland.

In de tussentijd krijgt hij zijn eigen verblijf in Blijdorp zodat hij zich kan 'losweken' van de familiegroep met bekende gorilla Bokito. Om de gorilla’s wat rust te geven zijn ze tijdelijk niet zichtbaar voor het publiek.