Tijdens de operadagen Rotterdam wordt er ook dit jaar weer op de gekste plekken in de stad gezongen. Dat bleek donderdagmiddag tijdens de feestelijke bekendmaking van het programma in de Rotterdamse Schouwburg.

Een van de bijzonderste plekken van de dertiende festivaleditie zijn volgens dramaturg van Operadagen Rotterdam Tobias Kokkelmans de Nolet loodsen in Schiedam. "Tijdens de Pinksterdagen toveren we de beroemde Nolet jenever distilleerderij om tot 'Operaland'. Je kan daar van de ene naar de andere voorstelling met de beste operazangers."

Van 18 tot en met 27 mei zijn meer dan 100 voorstellingen te zien. "Het zijn voorstellingen die heel erg in de traditie staan van opera, zoals we dat kennen. Maar er zijn ook veel voorstellingen die die traditie een beetje uittesten. De hele operageschiedenis komt voorbij", zegt Kokkelmans.

Een van die minder traditionele voorstellingen is De dood: een gebruiksaanwijzing van Tijdelijke Samenscholing. "Zij maken een muziektheatervoorstelling die gaat over hoe wij de dood buiten de poorten van de stad willen sluiten. Zij willen het juist over de dood hebben met verhalen van mensen die echt in de begrafenisbusiness werken", aldus de enthousiaste dramaturg.

De voorverkoop voor de Operadagen is nu al begonnen en Kokkelmans kan niet wachten de tot het festival zelf begint. "Ik heb er heel veel zin in. We zijn twee jaar met dit programma bezig geweest, dus kom maar op", besluit hij lachend.