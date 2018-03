Brandweer regio Rijnmond langer onderweg

De brandweer in onze regio doet er langer over om op locatie te komen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In Rotterdam-Rijnmond deed de brandweer er in 2017 gemiddeld 6 minuten en 42 seconden over om op de plek van bijvoorbeeld een brand te komen. In 2016 was dat 6 minuten. Bij de collega’s bij Zuid-Holland Zuid is de gemiddelde responstijd 8 minuten en 36 seconden. Dat was in 2016 nog een halve minuut korter.

Het CBS heeft geen verklaring voor de langere responstijd. In Rotterdam en omgeving is de alarmeringstijd, de uitruktijd en de rijtijd iets langer.

De responstijd bestaat volgens het CBS uit de alarmeringstijd (de tijd die een centralist nodig heeft om het korps te alarmeren), de tijd om uit te rukken en de tijd die nodig is voor de rit naar de plek van het incident.

Landelijk gezien is de responstijd in Rotterdam-Rijnmond de op-één-na kortste van het land. Alleen de brandweer in Haarlem en omgeving is sneller. Zuid-Holland Zuid staat twintigste van de vijfentwintig korpsen.