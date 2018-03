Stadsinitiatief Rotterdam: Sluit Maastunnel voor auto's

De lokale partij Stadsinitiatief Rotterdam wil dat de Maastunnel dicht blijft voor autoverkeer van noord naar zuid als de werkzaamheden klaar zijn. Het moet een tunnel worden voor openbaar vervoer. Op termijn moet ook de buis van zuid naar noord sluiten voor auto's.

Volgens lijsttrekker Jos Verveen blijkt uit de tijdelijke sluiting dat Rotterdamse automobilisten aardig zonder de tunnel kunnen: "Over 1,5 jaar, als de renovatie is afgerond, is Rotterdam daar nog meer aan gewend. Een mooi moment dus om door te pakken en niet terug te vallen op iets waar we als stad juist vanaf willen om het gezellig en gezond te houden."

Gezond, gezellig, bereikbaar

Stadsinitiatief Rotterdam heeft tijdens een bijeenkomst met experts gepraat over ideeën voor een 'gezonde, gezellige en bereikbare stad'. Dit was een van de plannen die besproken werden.

Het sluiten van de tunnelbuis van noord naar zuid is een eerste stap, daarna kan ook worden nagedacht over het herinrichten van bijvoorbeeld de ‘s-Gravendijkwal, Stadhoudersweg en de Schieweg.

Gevolgen

Uit onderzoek door de gemeente Rotterdam en een enquête van RTV Rijnmond bleek dat Rotterdammers niet heel veel langer onderweg zijn door de huidige werkzaamheden aan de tunnel.

Wel heeft de sluiting voor sommigen ingrijpende gevolgen .

Fietsstad

Stadsinitiatief Rotterdam wil ook de parkeerplaatsen langs straten als de Nieuwe Binnenweg vervangen door bredere fietspaden.

Verder moeten er meer P+R-terreinen aan de rand van de stad komen en meer fietsparkeerplekken in de stad.