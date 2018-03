Jonge Socialisten Rotterdam zetten kamer stadhuis op Marktplaats

Deel dit artikel:











De jongerenafdeling van de PvdA in Rotterdam biedt via Marktplaats een kamer op het stadhuis aan. De Jonge Socialisten willen op deze manier aandacht vragen voor de woningnood in Rotterdam.

"Unieke kamer te huur op het stadhuis van Rotterdam! Deze fantastische 11m2 kamer is volledig gemeubileerd en van alle gemakken zoals; internet, een plant, stroom en verwarming voorzien." Met deze tekst staat de kleine kamer op het stadhuis op Marktplaats, aangeboden door 'StadhuisVerhuur'. In Rotterdam zijn al langer te weinig woningen. Ook voor studenten is het heel moeilijk een kamer te vinden. Internationale studenten die in Rotterdam komen studeren zijn soms maanden op zoek . De advertentie is iets meer dan 1600 keer bekeken. De prijs is zogenaamd op aanvraag. Er heeft nog niemand daadwerkelijk in de kamer op het stadhuis geslapen. Op de Facebookpagina van de Jonge Socialisten staat een video waarin de kamer wordt aangeprezen .