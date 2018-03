Gewoon even genieten van iets wat zo normaal lijkt. Dat trainen voor de marathon van Rotterdam brengt je op zoveel mooie plekjes.

Rijnmond Runner Joey, Spijkenisser in hart en nieren en dus niet zo vaak in Rotterdam te vinden, was deze week bij de Kralingse Plas. Is me dat even een partij mooi daar, dacht hij. Filmen dus: