Gouka in FC Rijnmond Mikos Gouka

Mikos Gouka schuift vrijdagmiddag aan in FC Rijnmond. De Feyenoord-watcher van het Algemeen Dagblad zal in de regionale voetbaltalkshow praten over de verrichtingen van de ploeg uit Rotterdam-Zuid en de theatervoorstelling met Willem van Hanegem van aanstaande maandag.

Presentator Etienne Verhoeff ontvangt naast Gouka ook analist Geert den Ouden en chef sport Ruud van Os. Zij zullen ook de wedstrijden van Sparta, Excelsior en FC Dordrecht bespreken. FC Rijnmond begint om 17:18 uur live op TV Rijnmond en wordt vervolgens ieder uur herhaald. Op onze Facebook-pagina kun je tijdens de uitzending meepraten en vragen stellen aan de heren aan tafel.