Algera over terugkeer bij HC Rotterdam: 'Moest nu de stap zetten'

Tristan Algera komt vanaf volgend seizoen de selectie van HC Rotterdam versterken. De verdediger stond als 18-jarige al in het eerste team van de Rotterdammers, maar was geen vaste waarde. Vijf jaar later is hij international. "Die overstap heeft goed uitgepakt", lacht Algera op Radio Rijnmond.

"Ik vroeg mezelf af wat ik wilde. We spelen met HGC middenmoot. De afgelopen jaren hebben we het gat naar de play-offs kunnen dichten, maar dat wordt steeds moeilijker. Andere clubs hebben meer budget en worden steeds beter", vertelt de strafcornerspecialist over zijn terugkeer bij HC Rotterdam. "Dus ik dacht: als ik nog een stap wil zetten en terug moet gaan, dan is het nu."

Trainer Albert-Kees Maneschijn is blij hij vanaf de zomer kan beschikken over Algera. ''Een goede verdediger met een strafcorner. Naar mijn iedee kan hij overal in de verdediging spelen. Hij heeft zich goed ontwikkeld tot een topspeler en wij wilden hem heel graag weer bij Rotterdam hebben.''

Play-offs HCR

Wil Rotterdam net als vorig seizoen de play-offs halen, dan moet het nog een plek stijgen. De ploeg van Maneschijn staat momenteel vijfde, met zes punten achterstand op Amsterdam. Afgelopen zaterdag kwam HCR echter niet verder dan 3-3 en dus blijft het verschil groot. ''Het zo grootspraak zijn om te zeggen dat we ons zouden kwalificeren'', zegt Maneschijn. ''We doen er alles aan om de druk op te voeren en als een andere ploeg een paar misstappen maakt, dan zijn we er bij.''

Maneschijn vindt niet dat het seizoen mislukt is als er aan het einde van het jaar niet gestreden kan worden om de landstitel. ''We hebben ook de Euro Hockey League nog om een groot gedeelte van ons seizoen goed te maken. De eerste seizoenshelft was onder de maat, maar er is aan het begin van dit seizoen geen eis opgelegd dat we weer de finale moesten halen. Deze ploeg is wel goed genoeg om de play-offs te halen, dus het zou een grote teleurstelling zijn als het niet lukt.''