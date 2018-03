Rijk gaat geld vrijmaken voor nieuwe oeververbinding bij Rotterdam

De minister van Infrastructuur, Cora van Nieuwenhuizen, en de Metropoolregio hebben afspraken gemaakt over de financiering van een nieuwe oeververbinding bij Rotterdam. Het kabinet gaat op zoek naar geld voor een nieuwe brug of tunnel, als Rotterdam en de regio er ook aan meebetalen.

Waar de verbinding komt, is nog niet duidelijk. Daar start later dit jaar een onderzoek naar. Maar dan moet in ieder geval driekwart van het geldbedrag zijn toegezegd. De nieuwe oeververbinding gaat zeker 500 miljoen euro kosten.

Volgens de gemeente Rotterdam is door de toezegging van het Rijk de nieuwe oeververbinding een stuk dichterbij gekomen. "Ik ben met name blij dat het Rijk met ons op één lijn zit in de wens om de stedelijk opgaven integraal te beschouwen", zegt wethouder Visser (Financiën, Mobiliteit). "Door de groei in de regio komt de bereikbaarheid onder druk te staan."

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag is een samenwerkingsverband van 23 gemeenten op het gebied van verkeer, openbaar vervoer en economisch vestigingsklimaat.