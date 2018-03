‘Barendrecht probeerde mij monddood te maken’

Een rapport opstellen zonder de patiënt te hebben gezien of te hebben gesproken. En daar ook nog zonder medeweten de naam van een tweede arts onder plaatsen. Dat deed het bedrijf Sciopeng, dat werkte in opdracht van de gemeente Barendrecht. WMO-cliënt Sandra de Zeeuw vluchtte uiteindelijk naar Rotterdam.

Ze heeft een ernstige vorm van artrose. Zonder hulp kan Sandra niet. Ze kan geen brief open maken, laat staan eten of drinken.

Gedwongen door haar gebreken moest de Barendrechtse (van 2002-2016) wel gebruik maken van de maatschappelijke ondersteuning vanuit de gemeente. Maar haar verzoek om hulp ontaardde in een regeltjesstrijd over waar ze wel of niet recht op had.

Toen Sandra niet kreeg waar ze recht op meende te hebben, sprak ze de gemeente aan. Dat ging blijkbaar te ver. Sandra kreeg zelfs een brief waarin stond dat ze met nog twee ambtenaren contact mocht hebben. "Maar die deden niets."

Sandra voelt zich machteloos en verdrietig. "Ik voel me niet gezien of gehoord. En ik weet ook, ik ben niet de enige. Ik ben nog mondig, al hebben ze geprobeerd mij monddood te maken."

Sciopeng

Over een eerste rapport van het bedrijf Sciopeng over Sandra was de gemeente Barendrecht blijkbaar niet tevreden. De gemeente gaf, zonder haar te informeren, de opdracht voor een tweede rapportage.

De arts, Peter D., maakte dat rapport, maar zag Sandra tot haar verbazing nooit. "Zonder mijn medeweten is er een heel andere arts benaderd. Die arts is alleen voorzien van informatie door de gemeente. Hij heeft mij niet gezien, gehoord of gebeld."

Uit correspondentie van Sandra met Peter D., die RTV Rijnmond mocht inzien, geeft de arts zijn fout toe. "Nogmaals mijn excuses voor de onzorgvuldige werkwijze in februari 2017", schrijft hij.

Ook staat onder het rapport de naam van een andere arts. Het gaat om de dokter die de eerste rapportage maakte. Hij werkt niet meer bij Sciopeng, maar bevestigt schriftelijk dat hij nooit is betrokken bij dit tweede dossier.

Raadsvragen

De PvdA in Barendrecht is geschrokken van het verhaal van Sandra de Zeeuw. Fractievoorzitter Reshma Roopram stelt dan ook raadsvragen aan de verantwoordelijk wethouder in dit dossier.

"Het is schokkend om te horen dat mensen die hulp nodig hebben en daar ook recht op hebben die hulp wordt geweigerd", vindt Roopram.

"De gemeente moet haar verantwoordelijkheid nemen. Als je weet dat er honderdduizenden euro’s van het WMO-budget in Barendrecht overblijven en aan de andere kant mensen niet geholpen worden, dan gaat er iets mis. En een rapport laten opstellen zonder een cliënt te horen, dat mag niet!" oordeelt de fractievoorzitter van de PvdA.

Machteloos

Door alle tegenwerking én omdat ze geen aangepaste woning kreeg, vluchtte Sandra de Zeeuw uiteindelijk in 2016 naar Rotterdam. Ook daar loopt niet alles op rolletjes.

"Men volgt de regelgeving misschien niet altijd goed op. Maar de instelling van de gemeente Rotterdam is anders. Er is hier weer een beetje kwaliteit van leven mogelijk, wat ik in Barendrecht niet had."

Niet reageren

De gemeente Barendrecht en Sciopeng willen niet reageren op het verhaal van Sandra de Zeeuw. PvdA-raadslid Roopram: "Het had de gemeente gesierd als men had gereageerd. Men ziet niet in dat dit blijkbaar ook belangrijk is voor andere inwoners van Barendrecht."

Voor Sciopeng is het overigens niet de eerste keer dat het bedrijf in opspraak komt. Eerder tikte de rechter Sciopeng op de vingers vanwege een zaak in het Gelderse Bemmel.