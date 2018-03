LIVE: Excelsior-ADO (1-0) en FC Den Bosch-FC Dordrecht (1-0)

We hebben weer een bomvolle vrijdagavonduitzending op Radio Rijnmond! Excelsior krijgt in eigen huis ADO Den Haag op bezoek, terwijl periodekampioen FC Dordrecht naar Noord-Brabant mag voor het uitduel tegen FC Den Bosch.

Radio Rijnmond Sport begint om 19:00 uur en duurt tot en met 22:00 uur. Je hoeft bij ons niets te missen van de duels van de Kralingers en de Schapenkoppen. Dennis van Eersel is de radiocommentator in Rotterdam-Oost. Het commentaar vanuit De Vliert is van Dennis Kranenburg.

Beide duels starten om 20:00 uur. Ronald van Oudheusden is de presentator van Radio Rijnmond Sport.

Excelsior - ADO Den Haag

Scoreverloop

27' 1-0 Massop

Opstelling Excelsior: Zwarthoed; Karami, Mattheij, Faes, Massop; Faik, Messaoud, Koolwijk; Garcia, Hadouir, Bruins

FC Den Bosch - FC Dordrecht

Scoreverloop

43' 1-0 Vossebelt (pen)

Opstelling FC Dordrecht:​Janssen; Stankov, Breedijk, Bliek, Delorge; Mutzers Hamer Kok, Calcan; Mahmudov, Groothusen.