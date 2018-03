Info kaartverkoop bekerfinale komt volgende week

Volgende week komt Feyenoord met meer informatie omtrent de kaartverkoop voor de bekerfinale. Dat liet de club vandaag weten via de officiële kanalen. De bekerfinale wordt gespeeld in De Kuip op zondag 22 april tegen AZ.

Feyenoord is bezig met de laatste overleggen met de betrokken partijen: "We moet nog bevestiging krijgen over onder meer het exacte aantal beschikbare kaarten en de precieze indeling van de vakken. Wanneer ook deze plooien zijn gladgestreken, kunnen de laatste details van de kaartverkoopinrichting worden afgerond en kan de berichtgeving over de kaartverkoop worden opgestart", aldus de Rotterdamse club.