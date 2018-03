Berghuis en Vilhena in definitieve selectie van Oranje

Steven Berghuis en Tonny Vilhena zijn opgenomen in de eerste selectie van het Nederlands elftal onder leiding van bondscoach Ronald Koeman. De Feyenoorders zitten in Oranje voor de oefeninterlands tegen Engeland en Portugal.

Stefan de Vrij en Georginio Wijnaldum, oud-spelers van Feyenoord, hebben ook een uitnodiging voor de vriendschappelijke wedstrijden binnen. Dat geldt eveneens voor ex-Spartanen Marten de Roon en Kevin Strootman. Nathan Aké en Memphis Depay, voormalig jeugdspelers uit onze regio, zijn ook door Koeman geselecteerd.

Volgende week vrijdag speelt het Nederlands elftal in Amsterdam tegen Engeland. Drie dagen later staat in de Zwitserse plaats Genève het oefenduel tegen Portugal op het programma.